في منطقة سيطرة الحوثيين.. نهب 127 طن من المساعدات الأممية

كشف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الإثنين، عن تعرض مخازنه للنهب من قبل مجموعة مسلحة، في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

وقال البرنامج، في منشور مقتضب على صفحته في موقع "فيسبوك" إن "مجموعة مسلحة قامت مساء يوم الأحد باقتحام أحد المخازن التابع لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة حجة وأخذت 127.5 طن من المساعدات الغذائية".

وأدان برنامج الأغذية العالمي "بشكل قاطع هذه التدخلات في عملياته الإنسانية في اليمن".

وشدد في ذات السياق "على ضرورة السماح لبرنامج الأغذية العالمي بتقديم المساعدات الغذائية الضرورية إلى الأسر الأكثر احتياجاً وفقاً للمبادئ الإنسانية الدولية".

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ولم يورد البرنامج أي تفاصيل إضافية عن المجموعة المسلحة التي اقتحمت مخازنه وهوياتهم، لكن المنطقة حيث يقع المخزن خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وسبق لبرنامج الغذاء العالمي أن اتهم ميليشيات الحوثي في أكثر من مناسبة بنهب مساعدات الفقراء، ووصف في يونيو/حزيران 2019 الميليشيا بأنها "تسرق الطعام من أفواه الجوعى" بعد التأكد من سرقتها حصة 33% من المساعدات المخصصة للمحتاجين الذين يدعمهم الغذاء العالمي.

وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر قد اتهمت أيضاً ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني وطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة بدون أي أسباب.

وأشارت مولر إلى تدخل ميليشيا الحوثي في العمليات الإنسانية ومحاولاتها التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل "في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية".

كما نددت بممارسات جماعة الحوثي في الجانب الإنساني وإعاقتها لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بشكل منتظم.