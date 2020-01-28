معارك ليلية شرسة شرق صنعاء وتعيين قائد جديد للمنطقة السابعة

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قراراً جمهورياً مساء الاثنين بتعيين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية السابعة، التي تضم محافظة صنعاء وتتبعها إدارياً مديرية نهم التي تشهد مواجهات شرسة بين الجيش الوطني اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقضى قرار الرئيس اليمني رقم (2) لسنة 2020 بتعيين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية السابعة خلفاً للواء الركن محسن الخبي، عقب اختراقات للحوثيين لعدد من مواقع الجيش اليمني في جبهة نهم.

موضوع يهمك قُتلت طفلة وأصيب 4 أشخاص آخرين، مساء الاثنين، في قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية بمدينة... اليمن.. مقتل طفلة وإصابة 4 مدنيين في قصف حوثي على تعز اليمن

وتضم المنطقة العسكرية السابعة، كل من محافظات صنعاء وذمار البيضاء وإب.

وينتمي قائد المنطقة العسكرية السابعة الجديد اللواء الركن أحمد حسان جبران إلى مديرية الحدا محافظة ذمار، وكان آخر منصب له مستشاراً لرئيس هيئة الأركان العامة، كما شغل قبل ذلك منصب قائد المنطقة العسكرية الثالثة ومقرها في مأرب.

ويأتي قرار الرئيس اليمني بالتزامن مع المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني مع ميلشيات الحوثي في جبهة نهم (شرق صنعاء).

في هذا السياق، نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مساء الاثنين مقطع فيديو، للمعارك ليلية الشرسة التي يخوضها الجيش الوطني ضد ميليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.