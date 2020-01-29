اليمن.. مصرع 19 حوثياً في الجوف وتقدم ميداني بتعز

لقي ما لا يقل عن 19 من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم وأصيب آخرون، الثلاثاء، في معارك مع الجيش الوطني اليمني في جبهة الساقية بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن جنود الجيش الوطني استدرجوا مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي إلى أحد الشعاب في جبهة الساقية شمال جبال يام في ساعات الصباح الأولى من الثلاثاء وأوقعوا منهم 19 قتيلاً وعدداً من الجرحى.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن الاشتباكات تزامنت مع قصف مدفعي وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات وتجمعات للميليشيات، مؤكداً أن الغارات أسفرت عن تدمير عربة "بي. أم. بي" وسقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" أن طيران التحالف شنّ مساء الثلاثاء عدة غارات على تجمعات ميليشيات الحوثي في منطقة الغيل بمحافظة الجوف.

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من جانبه، ذكر الجيش اليمني في بيانه أن الميليشيات تكبّدت خسائر كبيرة خلال المعارك التي شهدتها جبهات محافظة الجوف خلال الأيام الماضية، كاشفاً أن الخسائر تفوق 80 قتيلاً وعشرات الجرحى "من المغرر بهم".

من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، من إحراز تقدم كبير في الجبهة الغربية لمدينة تعز بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الضباب غربي مدينة تعز وتمكنت خلالها من تحرير تباب الذياب والمضيض والراعي والذروه والزاهر، وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات.

وأشار إلى أن السيطرة على تلك التباب تمثل تقدماً استراتيجياً وتساعد الجيش الوطني من السيطرة النارية على التبة السوداء وتبة الخلوة الواقعة تحت قبضة الميليشيات الحوثية.