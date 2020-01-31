اليمن.. مجلس الأمن يحذر من تصاعد العنف في نهم والجوف

عبرّ أعضاء المجلس الدولي عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف بشكل كبير في جبهات نهم والجوف في اليمن وتأثيره على المدنيين. كما عبروا عن خيبة أملهم من عودة العنف، الذي يقوّض تقدما تم إحرازه خلال الفترة الأخيرة.

وطالب مجلس الأمن، في بيان صحفي حول الأوضاع في اليمن، بالوقف الفوري للأعمال التي تسببت في نزوح الآلاف. وأمل أعضاء المجلس أن يساهم وقف التصعيد باستمرار جهود العملية السياسية.

وقف لإطلاق النار

كما دعا مجلس الأمن إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم، إلى جانب المطالبة بوقف إطلاق النار في الحديدة. ورحبوا بالتزام الأطراف تنفيذَ اتفاق الرياض، معربين عن دعمهم الكامل لجهود السعودية في تعزيز الحوار وتحقيق الأمن في جنوب اليمن.

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وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قال مساء الخميس، إنه بات واضحا الدور التخريبي الذي يلعبه نظام الملالي في إيران للمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية.

واتهم الإرياني النظام الإيراني بتأجيج نيران الحرب التي يدفع ثمنها اليمنيون بهدف تصفية حساباتها السياسية وخدمة أجندتها التدميرية في كامل المنطقة والعالم وفي مقدمتهم الجارة السعودية.

انتصارات زائفة

وحذر وزير الإعلام اليمني من أن البيان الحوثي الذي "يروج لانتصارات زائفة يهدف لرفع معنويات عناصر الميليشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية، وتضليل مئات الأسر التي امتلأت المستشفيات بجثث وجرحى أبنائهم الذين تم الزج بهم في محارق الموت الحوثية خدمة لسيد الكهف والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة".

وكان ما يسمى المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي، عقد مؤتمراً صحافياً، الأربعاء، استعرض فيه نتائج الهجمات التي شنوها على جبهات نهم وصروح والجوف خلال الأيام الماضية.

وزعم أنهم تمكنوا من السيطرة على مديرية نهم وعدد من مديريات محافظتي مأرب والجوف دون أن يذكر أسماءهما.