اليمن.. مقتل 16 حوثياً وأسر 7 شرق صنعاء واستعادة مواقع بالجوف

سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بنيران الجيش اليمني في جبهة صلب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان نشره، مساء الخميس، إن الجيش الوطني استدرج مجموعة من عناصر الميليشيات إلى كمين محكم في جبهة صلب.

وأكد مصرع 16 عنصرًا من الميليشيات الحوثية بينهم قائد المجاميع المدعو أبو الزهراء، فيما تم أسر 7 آخرين.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية في منطقة الملاجم جنوب صلب، وتمكنت من تدمير طقمين ومقتل جميع من كانوا على متنهما.

استعادة مواقع

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة عدد من المواقع في جبهة العقبة كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية جنوب مديرية خب والشعف، بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وفي جبهة الساقية بمديرية المصلوب تمكنت وحدات من الجيش الوطني من دحر الميليشيات وقتل عدد من عناصرها وإصابة آخرين، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

في السياق، قصفت ميليشيا الحوثي مناطق مأهولة بالسكان، غربي محافظة الجوف. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات استهدفت خلال الساعات الماضية بخمس قذائف هاون، قرية الغيل المكتظة بالنازحين.

وأسفر القصف عن إلحاق خسائر مادية جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم، وخلق حالة من الخوف بصفوف المدنيين.