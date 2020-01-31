غارة أميركية بمأرب وأنباء عن مقتل زعيم القاعدة قاسم الريمي

استهدفت طائرة مسيرة، يُعتقد أنها أميركية، مساء الجمعة، منزلاً في مديرية "وادعي عبيدة" شرق مدينة مأرب اليمنية، يسكن فيه عناصر من تنظيم "القاعدة"، حسب ما أكدته مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث".

وأوضحت مصادر محلية أن المنزل استأجره عناصر من "القاعدة" قبل أسبوع.

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كما أكدت مصادر أن قاسم الريمي، زعيم تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" قد قُتل في الغارة.

من جهتها، ذكرت مصادر أخرى في مأرب أن المنزل الذي استهدفته الغارة أستأجره عناصر من "القاعدة" بالفعل، لكن لم يتبين بعد ما إذا كان قاسم الريمي من بين المستهدفين.

من هو قاسم الريمي

و"قاسم عبده محمد أبكر" أو "قاسم الريمي" أو "قاسم الرامي" والمكنى "أبو هريرة الصنعاني"، من الوجوه البارزة والمعروفة في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وكان على رأس المطلوبين عربياً ودولياً لتورطه في أعمال إرهابية.

وأصبح الريمي قائد تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" في 16 يونيو/حزيران 2015، خلفاً لناصر الوحيشي الذي قُتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الريمي من خمسة ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.

وكانت واشنطن قد أدرجت اسم الريمي على قائمة الإرهاب في مايو/أيار 2010، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة.

وشارك قاسم الريمي في التخطيط للعديد من العمليات الإرهابية، منها تفجير المدمرة الأميركية "يو. إس. إس. كول"، والإشراف على "كمين وادي دوعن"، والإشراف على "تفجير شبام"، وغيرها من الهجمات الإرهابية.