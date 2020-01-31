فيديو.. مصرع 13 حوثياً وتفجير مخزن ذخيرة بالحديدة

لقي 13 حوثيا مصرعهم وتم تفجير مخزن ذخيرة جراء خروقات جديدة للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن الميليشيات الحوثية دفعت، أمس الخميس، بعدد من عناصرها للسيطرة على تبة قرب خطوط التماس جنوب شرقي مدينة الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة ولكن دون جدوى.

وأضاف أن عناصر الميليشيات حاولوا التسلل إلى التبة المستهدفة بعملية انتحارية وغطاء ناري مكثف، وما لبثوا أن لقوا حتفهم بنيران القوات المشتركة، مشيرا إلى أن جثثهم لاتزال في التبة.

صفعات متتالية

وبالتزامن أطلقت عناصر الميليشيات النار بكثافة صوب مواقع للقوات المشتركة وقرى آهلة بالسكان غرب مركز المديرية وسرعان ما تم إسكاتها وتفجير مخزن ذخيرة برصاص القوات المشتركة. ووزع الإعلام العسكري مقطع فيديو يظهر لحظة تفجير المخزن واشتعال النيران فيه.

وتلقت الميليشيات الحوثية صفعات متتالية هذا الأسبوع في مدينة الحديدة وجبهة مدينة الدريهمي جراء خروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث سقط أكثر من 25 عنصرا بين قتيل وجريح بينهم مشرف ثقافي يدعى أبو محمد اللاحجي، فيما تم تدمير مدفع وجرافة وحفار لحظة محاولة استحداث خنادق وتحصينات، وفق ما ذكره البيان.