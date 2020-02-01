شاهد.. الجيش يقتحم مواقع للحوثيين بصرواح ويحرر أخرى بنهم

حررّت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس الجمعة، عدداً من المواقع المطلة على مديرية "مجزر" القريبة من سلسلة جبال "الجرشب" المحاذية لجبال "يام"، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار بعد تكبدها خسائر في العدد والعدة.

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كما لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجُرح آخرون، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمالي مديرية المتون غرب الجوف.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الحوثيين عقب محاولاتهم التسلل إلى مواقع في جبهة حام، قبل أن تستهدفهم، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى في صفوفهم، وجرح آخرين.

ولفت إلى استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.

كما نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مشاهد مصورة للحظة اقتحام قوات الجيش مواقع ميليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة صرواح، غربي مأرب.