شاهد.. خسائر قاسية للميليشيات الحوثية بالحديدة وغرب تعز

قالت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، إنها أحبطت محاولات تسلل انتحارية نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الساعات الماضية، في جبهة الدريهمي جنوب الحديدة، غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية وضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية دفعت بالعشرات من عناصرها، منتصف ليل الجمعة - السبت، لتنفيذ محاولات تسلل إلى مناطق استراتيجية في محيط مركز مديرية الدريهمي انتهت بهزيمة ساحقة تضاف إلى سلسلة هزائمها في جبهات الساحل الغربي.

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وأكد أنه تمت مباغتة عناصر الميليشيات الحوثية فور انتشارها لتنفيذ التسللات الأمر الذي أربكها وشل حركتها وضاعف من حجم الخسائر في صفوفها.

ووزع الإعلام العسكري مشاهد ليلية تظهرا جانبا من الاشتباكات بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية تلقت ضربتين موجعتين الأسبوع الفائت في الجبهة ذاتها.

إلى ذلك، لقي عدد من أفراد ميليشيات الحوثي مصرعهم على إثر ضربات مركزة وجهتها لهم مدفعية القوات المشتركة في مواقعهم في جبال رسيان بجبهة البرح غرب تعز.

وأظهر مقطع مصور مشاهد الإصابات المركزة التي حققتها مدفعية القوات المشتركة وسقط على إثرها عدد من مقاتلي الحوثي في مواقعهم بجبال رسيان بالبرح.

هذا وكانت مدفعية القوات المشتركة قد وجهت ضربات موجعة لميليشيات الحوثي في الأيام القليلة الماضية وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.