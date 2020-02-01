فيديو يظهر لحظة هروب الحوثيين في الحديدة.. وانقلاب طقم

أظهر مقطع فيديو لحظة هروب ميليشيا الحوثي الانقلابية، عقب صد القوات المشتركة في الساحل الغربي هجوماً في مديرية الدريهمي، جنوبي مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وكشف تصوير جوي، التقطته عدسات القوات المشتركة، حالة الارتباك والهزيمة التي تلقتها ميليشيات الحوثي، عند صد هجومها على الدريهمي، إذ تحول هجوم الميليشيات إلى انتكاسة مدوية.

موضوع يهمك أفاد مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" اليمن بمقتل زعيم تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" قاسم الريمي، مساء الجمعة، بغارة... من هو قاسم الريمي زعيم القاعدة باليمن الذي استهدفته أميركا؟ اليمن

ورصد الفيديو الذي نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أمس الجمعة، لحظة هروب ميليشيا الحوثي، بدبابة وطقم قتالي، مما أدى إلى انقلاب الطقم الذي كان يفر من نيران القوات المشتركة، بسرعة جنونية.

كما أظهر مشهد التصوير الجوي الدبابة الحوثية التي هاجمت القوات المشتركة وهي هاربة، لتقوم الميليشيا بإخفائها بين منازل المواطنين الذين تستخدمهم كدروع بشرية في مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة.

وتتكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الحديدة، إذ تُفشل القوات المشتركة هجماتها المتواصلة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ترعاه الأمم المتحدة بموجب اتفاق استوكهولم الموقع قبل أكثر من عام بين الحكومة الشرعية والحوثيين.