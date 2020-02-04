حكومة اليمن: الجسر الجوي يخفف معاناة المواطنين

اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، تدشين الجسر الجوي الطبي "خطوة إنسانية جاءت بعد رفض الميليشيا الحوثية لمبادرات وفد الحكومة المتكررة وآخرها في مشاورات السويد لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية".

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، "إن ‏هذه الخطوة الإنسانية تؤكد حرص الحكومة وتحالف دعم الشرعية على التخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وتسهيل سفرهم لتلقي العلاج".

كما أشار إلى صول أولى رحلات الجسر الجوي التي أطلقتها قوات تحالف دعم الشرعية بالتنسيق مع الحكومة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى العاصمة الأردنية عمان تقل مجموعة من المرضى "دفعة أولى" من الحالات المرضية والأمراض المستعصية مع مرافقيهم.

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التدقيق في هويات المستفيدين

إلى ذلك، شدد الإرياني على ضرورة وضع آلية لضمان تمكن كافة الحالات المرضية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية من الاستفادة من الجسر الجوي وعدم احتكاره في حالات خاصة بالميليشيا، وضمان التدقيق في هويات المستفيدين ومرافقيهم للحيلولة دون استخدامه لأغراض سياسية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

‏وثمن الوزير اليمني الجهود التي بذلها التحالف بقيادة السعودية والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمة الصحة العالمية لتسيير الجسر الجوي ضمن جهود تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني

وكانت الأمم المتحدة قد رحبت، أمس الاثنين، بتدشين الجسر الطبي الجوي الذي نقل المجموعة الأولى من المرضى اليمنيين الذي يحتاجون لمساعدة طبية متخصصة من اليمن إلى الأردن.

وعبرت عن امتنانها لجهود المملكة العربية السعودية في هذا الإجراء الإنساني، والبلدان المضيفة وهي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في بيان مشترك للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ألطاف موساني.

وأكد البيان أن الأمم المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان استمرار الجسر الطبي الجوي كحل مؤقت لتخفيف معاناة الشعب اليمني حتى يتم التوصل إلى حل أكثر استدامة في المستقبل القريب.

"طائرات الرحمة"

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أطلق الأسبوع الماضي جسراً جوياً لنقل المرضى من اليمن للعلاج في الخارج. ويتعاون التحالف، في هذا الجسر، مع منظمة الصحة العالمية، بهدف إغاثة مرضى اليمن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الاثنين الماضي، أن هذه الخطوة "تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".

وقد جاء قرار التحالف هذا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية في حينه "إلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ 14مايو/أيار 2018".

كما أطلق على الطائرات التي ستستخدم في جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة".

يذكر أنه منذ أغسطس/آب 2016، اقتصرت خدمات مطار صنعاء القابع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية على استقبال طائرات الإغاثة الانسانية.