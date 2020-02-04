مقذوف حوثي يستهدف مخازن خردة في مأرب.. ولا خسائر

قال مصدر عسكري إن مقذوفاً أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الاثنين، استهدف أحد مخازن الخردة ومخلفات الحرب بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، يحوي كميات من الألغام والمتفجرات كانت الميليشيا قد زرعتها في بعض المواقع والمناطق وتم نزعها وتجميعها تمهيداً لإتلافها وتفجيرها.

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ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن المصدر، أنه تم احتواء الانفجارات والنيران الناتجة عن المقذوف.

وأكد عدم وجود أي خسائر في الأرواح.

يأتي هذا الاستهداف بالتزامن مع معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش اليمني مع ميليشيات الحوثي في عدد من جبهات القتال في نهم وصرواح وهيلان.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي استهدفت في منتصف يناير الماضي جنود من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية في مسجد معسكر الميل والذي راح ضحيته 114 قتيلا و67 جريحا، حسب إحصائية لوزارة الدفاع اليمنية.