صعدة.. الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية في رازح

أسقطت الدفاعات الجوية لقوات الجيش اليمني، الثلاثاء، طائرة استطلاعية لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، أقصى شمال البلاد.

وقال قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس البادي، في تصريح صحافي، إن قوات الدفاع الجوي التابع للواء أسقطت طائرة استطلاعية لميليشيات الحوثي كانت تحاول تصوير مواقع الجيش الوطني في جبهة رازح.

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وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، أفاد أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن والمفترض أن يُنشر قريباً إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".

وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخرا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة انها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.