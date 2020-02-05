مسؤول يمني: ميليشيا الحوثي لم تتقدم شبرا واحدا في الجوف

أكد محافظ الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، لم تتقدم شبراً واحداً في المناطق التي سبق وأن حررها أبطال الجيش الوطني في المحافظة، رغم المخطط الكبير والهجوم الواسع الذي شنته لإسقاط المحافظة من عدة محاور.

وأشار اللواء العكيمي، في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الثلاثاء، إلى أنه تم إفشال مخططات الميليشيات الحوثية لإسقاط المحافظة وكانوا لها بالمرصاد في مختلف الجبهات، وأصبح هذا المخطط وبالاً عليها.

وأوضح أن الحوثي جمع المجرمين الذين قتلوا أبناء اليمن وساقهم للمشاركة في الهجوم على محافظة الجوف لكنه ساقهم إلى محارق الموت على يد أبطال الجيش الوطني والأبطال من أبناء الجوف وأبناء اليمن الأحرار.. مؤكداً أن أبطال الجيش الوطني سطروا ملاحم بطولية خالدة وتلقفوا عناصر المليشيات الحوثية بحماس منقطع النظير وأفشلوا كل هجماته التي خطط لها منذ فترة كبيرة في جبهات العقبة والجرعوب وفي حام وفي الغيل.

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وحذّر محافظ الجوف، ميليشيات الحوثي من مغبّة الاستمرار في مسيرة التدمير، مؤكداً أن أحرار اليمن لن يسمحوا للحوثي بالاستمرار في مشروعه التدميري الذي بدأه قبل أكثر من 13 سنة مهما استعان بالفرس وميليشيات حزب الله اللبناني.

وأشار العكيمي، إلى أن أحرار اليمن وعقلائها عازمون على إنهاء مسيرة الخراب والتدمير التي بدأتها الميليشيات الحوثية منذ أكثر من 13 سنة، وسيعيدون لليمن مجده وعروبته وكرامته، وقال: لن يستطيع الحوثي أن يحكم اليمن، ولن نسمح له أن يستبيح أراضيه، ويتطاول على أبنائه وسنظل نقاتله حتى يعود إلى كهفه، وستطاله يد العدالة وينال جزاءه الرادع.

وثمن محافظ الجوف، الدعم والإسناد الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مشيداً بجهود "الأبطال في صقور الجو الذين يشاركون في المعركة لحظة بلحظة، وضرباتهم تقضي على العدو في أوكاره المتاخمة لمواقع الجيش الوطني". وقال: "لن ننسى وقفة المملكة العربية السعودية الجادة مع اليمن سواء في ميدان السياسة أو في ميادين القتال".