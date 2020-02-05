8 قتلى بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على حي سكني بمأرب

استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، بصاروخ باليستي، مساء الأربعاء، حيا سكنيا في مدينة مأرب شمال شرق اليمن، ضمن تصعيدها العسكري ضد المدنيين.

وقالت مصادر محلية لـ"العربية.نت"، إن باليستيا حوثيا استهدف منازل بحي الروضة الآهل بالسكان المدنيين والنازحين في مدينة مأرب.

وأكدت سقوط أربعة أطفال وأربع نساء في حصيلة أولية لهذا الاستهداف، وتوقعت ارتفاع أعداد الضحايا حيث لا يزال البحث جاريا تحت الأنقاض.

موضوع يهمك تخوض قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهتي المتون... فيديو.. معارك مستمرة بجبهات الجوف وخسائر فادحة للحوثيين اليمن

وعبّرت الحكومة اليمنية الشرعية، في أول تعليق لها على هذا الاستهداف، عن إدانتها واستنكارها لما وصفتها بـ"الجريمة الإرهابية البشعة" التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر": "ندين ونستنكر بشدة الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها مرتزقة طهران.. باعتداء غاشم بصاروخ باليستي استهدف حي الروضة الآهل بالسكان في مدينة مأرب، والذي راح ضحيته أربعة أطفال وأربع نساء في حصيلة أولية ولا يزال بعض الضحايا مفقودين تحت الأنقاض".

وأضاف" تتعرض مدينة مأرب وأبناؤها، والتي تحتضن أكثر من مليوني نازح هربوا من بطش الإرهاب الحوثي، لاعتداءات متكررة بالقصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة -إيرانية الصنع- في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي وتقاعس من المبعوث الخاص لليمن في إدانة ووقف هذه الاعتداءات".

يذكر أن ميليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في مدينة مأرب بشكل عشوائي ومتكرر بالقذائف وصواريخ الكاتيوشا، مما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.