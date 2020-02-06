مقتل 36 حوثياً شرق صنعاء والتحالف يدمر تعزيزات بنهم والجوف 

سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية، الخميس، بنيران الجيش اليمني، وطيران تحالف دعم الشرعية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن أبطال الجيش الوطني استدرجوا مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي إلى كمين محكم بالقرب من جبال صلب بمديرية نهم، صباح الخميس، ونتج عنه مصرع 36 عنصراً حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية كانت بحوزة الميليشيات.

وأضاف البيان أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات وآليات وعربة مدرعة تابعة للميليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق وتمكنت من تدميرها بالكامل.

في السياق، استهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات جوّية تعزيزات لميليشيات الحوثي غرب وادي نملة جنوب مديرية نهم، وأسفرت الغارات عن تدمير عربة مدرعة وطقمين كانا يحملان تعزيزات، ومقتل كل من كانوا على متنهما، وفق البيان.

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إلى ذلك، تكبّدت ميليشيات الحوثي، الخميس، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمني وبغارات مركزة لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات متفرّقة بمحافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن العديد من عناصر الميليشيات الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح على يد الجيش الوطني في جبهات الغيل وحام، إلى جانب تدمير آليات ومعدات قتالية، فيما لا تزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة.

وأضاف أن طيران التحالف استهدف بخمس غارات تجمعات بشرية وآليات للميليشيات في جبهتي الغيل وحام، ما أسفر عن تدمير ثلاث مدرعات وأطقم عسكرية تحمل تعزيزات للميليشيات ومقتل جميع من كانوا عليها.

كما أفشل الجيش اليمني، محاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي من جهة جبال الجرشب بمديرية نهم، وألحقوا بهم خسائر في العتاد والأرواح، فيما استهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات تعزيزات بشرية للميليشيات بذات الجبهة وأدت لتدميرها بالكامل.