تدربوا بإيران.. مقتل قيادات حوثية في الجوف

أفادت مصادر "العربية والحدث"، الجمعة، بمقتل قيادات حوثية تلقوا تدريبات سابقا في إيران إثر ضربات طيران التحالف، الخميس، استهدفت مواقعهم في المحزمات بمحافظة الجوف.

موضوع يهمك سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية، الخميس، بنيران الجيش اليمني، وطيران تحالف دعم الشرعية في مديرية نهم شرق... مقتل 36 حوثياً شرق صنعاء والتحالف يدمر تعزيزات بنهم والجوف اليمن

وأضافت المعلومات أن التحالف استهدف عربة مدرعة كانت تقل عددا من قيادات من المليشيات الحوثية ممن تلقوا تدريبهم في إيران من مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وهم: إياد يحي الأحمد العياني، ونصار سلمان أحمد الحماس، وعلي يحيى علي مفرح العياني، ومحمد أحمد رافع العياني، وصادق صالح مفرح العياني.

من جهة أخرى، أفادت معلومات أيضا بمقتل القيادي الحوثي مراد الحباري المكنى "أبو ليث"، مع 9 من مرافقيه في مواجهات بين قوات من الجيش الوطني والميليشيات الحوثية في محافظة الجوف شمال اليمن.

بدورها، أوضحت مصادر عسكرية أن الحباري ينتمي إلى منطقة أرحب شمال صنعاء، وقتل خلال صد الجيش لهجوم الميليشيات تكبدت خلاله عشرات القتلى والجرحى.

شرق صنعاء أيضا

يشار إلى أن مصادر "العربية والحدث" كانت أشارت إلى سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية، الخميس، بنيران الجيش اليمني، وطيران تحالف دعم الشرعية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، بأن عناصر الجيش الوطني استدرجوا مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي إلى كمين محكم بالقرب من جبال صلب بمديرية نهم، صباح الخميس، ونتج عنه مصرع 36 عنصراً حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية التي كانت بحوزة الميليشيات.

كما أضاف البيان أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات وآليات وعربة مدرعة تابعة للميليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق وتمكنت من تدميرها بالكامل.

إلى ذلك، أشارت مصادر طبية في العاصمة صنعاء إلى وصول أعداد كبيرة من قتلى وجرحى ميليشيات الحوثي من جبهات الجوف ونهم وصرواح إلى مستشفيات العاصمة.

وتشيع الميليشيات العشرات من قتلاها بشكل يومي في كل من صنعاء وذمار وعمران.