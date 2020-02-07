صنعاء.. طائرة أممية تقل دفعة ثانية من المرضى

يتوقع أن تقل طائرة أممية الجمعة دفعة جديدة من المرضى اليمنيين من صنعاء إلى عمّان، بحسب ما أفاد مصدر مطلع من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس بأن الدفعة الثانية، ستضم 24 مريضاً مع مرافقيهم.

وكانت طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت الاثنين، من مطار صنعاء تقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الخارج، في أول رحلة في إطار جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيين من العاصمة، بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية سابقاً.

وصعد سبعة مرضى مع من يرافقهم على متن الطائرة التي أقلعت من المطار الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي بعد الظهر متوجّهة إلى العاصمة الأردنية عمان، بينهم أطفال يعانون من فشل كلوي.

من جهته، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيثس، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ألطاف موساني، في حينه بتدشين الجسر الطبي الجوي والذي نقل المجموعة الأولى من المرضى اليمنيين الذين يحتاجون لمساعدة طبية متخصصة من اليمن إلى الأردن.

"طائرات الرحمة"

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أطلق الأسبوع الماضي جسراً جوياً لنقل المرضى من اليمن للعلاج في الخارج. ويتعاون التحالف، في هذا الجسر، مع منظمة الصحة العالمية، بهدف إغاثة مرضى اليمن. وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الاثنين الماضي، أن هذه الخطوة "تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".

وقد جاء قرار التحالف هذا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية في حينه "إلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ 14مايو/أيار 2018".

كما أطلق على الطائرات التي ستستخدم في جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة".