مقتل قيادات حوثية في هجوم عنيف للجيش شرق صنعاء

كشف الجيش اليمني، الجمعة، عن مصرع عدد من القيادات الميدانية لميليشيات الحوثي وتحرير مواقع جديدة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن الجيش الوطني مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية، شنّ هجوماً عنيفاً على مواقع يسيطر عليها الانقلابيون في جبهة الجرشب شمال مديرية نهم.

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كما تمكن الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة، مساء الخميس، في جبهة الجرشب- مجزر، أهمها الحمراء المقطوعة والتباب الشرقية للمحزمات، بحسب البيان، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، بينهم قيادي يسمى "أبو العباس".

إلى ذلك دمر طيران التحالف عربة مدرعة تابعة للحوثيين في منطقة المحزمات على متنها عدد من قيادات الميليشيات ينحدرون من مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وهم المدعوون: إياد يحيى أحمد العياني، نصار سلمان أحمد الحماس، علي يحيى علي مفرح العياني، محمد أحمد رافع العياني، وصادق صالح مفرح العياني.