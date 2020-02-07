ميليشيات الحوثي تستهدف مستشفيين في مأرب والجوف

قامت ميليشيات الحوثي، مساء الخميس، باستهداف المستشفى السعودي الميداني بمنطقة الجفرة شمال محافظة مأرب والمستشفى الحكومي في محافظة الجوف، مستخدمة المقاذيف.

كما أحدث الاستهداف أضراراً بالغة بأقسام المستشفيين، ومنها الطوارئ والتنويم وبعض الآليات المساندة للخدمات.

ويعد هذا القصف المتعمد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

يشار إلى أن المستشفى السعودي الميداني بالجفرة يعتبر أحد أهم المستشفيات الميدانية، والذي يقدم خدماته للمدنيين اليمنيين.

وفي 5 فبراير الحالي، استهدفت ميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي حياً سكنياً في مدينة مأرب.

وقالت مصادر محلية لـ"العربية.نت"، إن باليستياً حوثياً استهدف منازل بحي الروضة الآهل بالسكان المدنيين والنازحين في مأرب، مؤكدة سقوط أربعة أطفال وأربع نساء في حصيلة أولية.