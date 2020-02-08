الحديدة.. قصف حوثي لإحدى نقاط مراقبة وقف النار

استهدفت ميليشيات الحوثي، السبت، نقطة ضباط الارتباط الثالثة للفريق المشترك، التي تشرف عليها لجنة الرقابة الأممية شرق مدينة الحديدة غرب اليمن، بالقذائف المدفعية.

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وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان أن الانقلابيين استهدفوا نقطة ضباط الارتباط الثالثة للفريق المشترك بين القوات المشتركة والميليشيات الحوثية الواقعة في كيلو 13 باتجاه كليو 16 شرق الحديدة.

كما نقل البيان عن مصدر ميداني قوله إن الحوثيين أطلقوا قذائفهم المدفعية على نقطة الارتباط الثالثة، في ظل تواجد ضباط الارتباط الأمميين المكلفين بمراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة.

يذكر أن لجنة الرقابة الأممية كانت قد نشرت 5 نقاط ارتباط نهاية أكتوبر من العام الماضي من أجل مراقبة عملية وقف إطلاق النار بالحديدة، الأمر الذي لم تلتزم به ميليشيات الحوثي منذ سريان الهدنة الأممية في ديسمبر 2018.