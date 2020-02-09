اقتتال حوثي داخلي يسفر عن مصرع قيادي في الحديدة

لقي قيادي ميداني بارز من ميليشيات الحوثي مصرعه في الحديدة على يدي قيادي آخر، بسبب صراع داخلي للجماعة.

وقال الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة مأمون المهجمي إن الخلافات بين قياديين بارزين للميلشيات وصلت إلى المواجهة المباشرة في منطقة السويق غرب زبيد، ما أدى إلى مصرع أحدهم وعدد من مرافقيه.

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وقام المشرف الميداني الأول في منطقة الجبلية والمدعو عبدالله عبده عطيفي بتطويق واقتحام السجن التابع للمدعو أبو زكريا المشرف الأمني لمنطقة السويق وإخراج أحد السجناء بقوة السلاح.

واضطر الآخر بعد علمه إلى حشد عناصره واعتراض طريق العطيفي ومباشرة إطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والخفيفة ورد العطيفي بالمثل، وأسفر ذلك عن مقتل المشرف أبو زكريا وأحد مرافقيه وجرح اثنين آخرين حالتهم خطيرة، وفي المقابل جرح عدد من مرافقي العطيفي.

يأتي هذا بعد صرعات في أوساط قيادات الميليشيات بسبب النفوذ وعدم التقيد بأي نظام أو قانون.