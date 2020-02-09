الجيش اليمني يحرر مواقع في شرق صنعاء.. مقتل وجرح حوثيين

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، الأحد، مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في سلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن الجيش شنّ هجوماً خاطفاً خلال الساعات الماضية، تمكن خلاله من تحرير عدد من المرتفعات في سلسلة جبال صلب جنوب نهم.

وأكد أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بنيران أبطال الجيش.

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واستهدفت مدفعية الجيش تعزيزات وآليات تابعة للميليشيات بالقرب من جبال صلب، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات والأطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية، ما أسفر عن مصرع كل من كانوا على متنها، بحسب البيان.

وناشد، الصليب الأحمر والجهات ذات العلاقة بالتوجه إلى مديرية نهم لانتشال جثث قتلى الميليشيات الحوثية المتناثرة في شعاب ووديان المديرية.