فيديو.. القوات المشتركة تفجّر مخزن أسلحة للحوثيين بالحديدة

دمّرت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني مربض مدفعية وفجّرت مخزن أسلحة للميليشيات الحوثية، كما ألحقت خسائر كبيرة في صفوف عناصرها خلال الاشتباكات العنيفة التي شهدتها جبهة مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة السبت.

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وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان نشره مساء السبت، بأن مدفعية القوات المشتركة دمرت مربض مدفعية "مستحدث" استخدمته الميليشيات الحوثية بكثافة نارية خلال محاولتها فك الحصار عن عناصرها في بعض الأحياء داخل المدينة.

وأكدت القوات المشتركة انتهاء الاشتباكات "بهزيمة قاسية" للحوثيين.

كما تم تفجير مخزن أسلحة للميليشيات في محيط الموقع المستهدف، وفق البيان. ووزع الإعلام العسكري مشاهد للحظة التفجير.

ويُعد هذا ثاني مخزن للميليشيات يتم تدميره خلال أسبوعين في ذات الجبهة.

ولفت الإعلام العسكري إلى حجم الخسائر البشرية في صفوف الميليشيات الحوثية، مؤكداً أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح مع بدء الاشتباكات.