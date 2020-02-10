اليمن.. تفكيك 7 ألغام بحرية حوثية قرب المياه الدولية

فككت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، سبعة ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في البحر الأحمر غرب جزيرة "سانا" بالقرب من المياه الدولية، وذلك بعد أيام على مقتل ثلاثة صيادين مصريين وجرح آخرين جراء انفجار لغم حوثي.

وأفاد المرصد اليمني للألغام في صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، الاثنين، إن الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية فككت سبعة ألغام بحرية للحوثيين.. موضحا أنه تم العثور على هذه الألغام قرب جزيرة "سانا" الواقعة في البحر الأحمر، قبالة مديرية ميدي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل ثلاثة صيادين مصريين وجرح آخرين جراء انفجار لغم بحري بقارب صيد كانوا على متنه.

وذكر المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، أن قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم ومقتل ثلاثة آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري.

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وقال المالكي إن استمرار الحوثيين في زراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وتسببت الألغام البحرية التي زرعها الحوثيون في البحر الأحمر بمقتل عشرات الصيادين اليمنيين وتوقف عملية الصيد نتيجة كثافة الألغام البحرية التي زرعت في البحر.

وكان التقرير السنوي للجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن ذكر أن الخطر المحدق بالنقل البحري زاد بشكل كبير في العام 2018، بسبب الألغام البحرية والأنشطة العسكرية التي يقوم بها الحوثيون بالقرب من خطوط الملاحة الدولية.

وتحدثت تقارير عن تزويد إيران للميليشيا الحوثية في اليمن بمعدات عسكرية تشمل عشرات الآلاف من الألغام والصواريخ البحرية، إضافة لقوارب يتم توجيهها عن بعد.