صنعاء.. انفجار معمل تفخيخ طائرات حوثية مسيرة وسقوط قتلى

انفجر معمل لتفخيخ الطائرات الحوثية المسيرة في شمال العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وهز انفجار عنيف مساء أمس الأحد قرية القابل، التابعة لمديرية بني الحارث شمال صنعاء.

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وقال سكان إن الانفجار الذي هز القرية حدث في منزل مملوك لشخص يدعى محمد حميد الدين، وهو قيادي في ميليشيات الحوثي حوّل منزله إلى مرفق عسكري.

وقد أدى الانفجار إلى تدمير المنزل جزئياً وسقوط قتلى وجرحى بين خبراء تجهيز الطائرات المسيرة، وفق ما نقله موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي.

ونقل أحد الأهالي عن مصدر حوثي مطلع قوله إن الانفجار حصل نتيجة خطأ في تفخيخ طائرة مسيرة.

وفيما أكد المصدر سقوط قتلى حوثيين من العاملين في هندسة وتفخيخ الطائرات، إلا أنه لم يحدد عددهم.

كما أشار سكان إلى أن المسلحين الحوثيين، وعقب الانفجار، حاصروا المنطقة التي يقع فيها المنزل، وقاموا بتجميع أشلاء تطايرت في المكان.