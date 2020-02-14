بعد ضبط سفينة أسلحة إيرانية.. اليمن يطالب بمعاقبة طهران

طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران وممارسة الضغط الكافي لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيا الحوثية.

جاء ذلك في أول تعليق على لسان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية، إن بحريتها ضبطت أسلحة غير شرعية في بحر العرب، وتحديد أن هذه الأسلحة من أصل إيراني ويقدر أنها موجهة إلى الحوثيين في اليمن.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، "نرحب باعلان القيادة المركزية الامريكية ضبط البحرية الأمريكية سفينة اسلحة ايرانية كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية، تحمل على متنها 150 صاروخا إيرانيا من النوع المضاد للدبابات و3 صواريخ (بر-جو) إيرانية".

نرحب باعلان القيادة المركزية الامريكية ضبط البحرية الأمريكية سفينة اسلحة ايرانية كانت في طريقها إلى المليشيا الحوثية، تحمل على متنها 150 صاروخا إيرانيا من النوع المضاد للدبابات و3 صواريخ (بر-جو) إيرانية في انتهاك صارخ لقرار المجلس الأمن بحظر توريد الاسلحة للحوثيين https://t.co/urJn9BYxua — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 13, 2020

واعتبر ذلك، "انتهاك صارخ لقرار المجلس الأمن بحظر توريد الاسلحة للحوثيين".

هذا وجدد وزير الإعلام اليمني، التأكيد على أن الدور الإيراني الخبيث في اليمن واستمراره بتهريب الأسلحة وسيطرته على مفاصل القرار للميليشيا الحوثية لعب دورا رئيسيا في التصعيد الاخير وفشل تنفيذ اتفاق السويد واستمرار نزيف الدم اليمني وتفاقم المعاناة واجهاض كل جهود حل الأزمة اليمنية سلميا وفقا للمرجعيات الثلاث.

كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران وممارسة الضغط الكافي لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيا الحوثية، والتي قال إنها "تشكل تدخلا سافرا في الشأن اليمني وانتهاك لمبدأ السيادة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية".