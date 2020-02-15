فيديو.. تدمير مرابض مدفعية حوثية في الحديدة

دمرت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الساعات الماضية، مربضين للمدفعية استحدثتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية، واستخدمتهما في قصف قرى آهلة بالسكان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وقال بيان صادر عن الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مساء السبت، إن الميليشيات الحوثية وضمن خروقاتها المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار شنت قصفا مكثفا من مواقع مستحدثة في محيط مدينة الدريهمي صوب مواقع (المشتركة) وأخرى طالت قرى بعيدة عن أي هدف عسكري غرب المدينة، وأثارت الرعب في صفوف الأهالي.

وأضاف أن القوات المشتركة رصدت مصادر النيران وتمكنت من دك مربضين لمدفعية الميليشيات وتحصيناتها ومصرع وجرح عدد من عناصرها.

ووزع الإعلام العسكري مشاهد للحظة دك المواقع المستخدمة في قصف أهداف مدنية.

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وكانت القوات المشتركة دمرت نهاية الشهر الماضي مربض مدفعية للميليشيات في ذات المنطقة لحظة استخدامه في خروقات جديدة.

وتتعمد ميليشيات الحوثي منذ سريان اتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018م ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء بقصف القرى والأحياء السكنية والمزارع في مختلف مديريات محافظة الحديدة.