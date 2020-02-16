التحالف يحمل الحوثي مسؤولية حياة طاقم " التورنيدو "

حمل تحالف دعم الشرعية في اليمن، الميليشيات الحوثية مسؤولية حياة وسلامة طاقم "التورنيدو".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي أن القيادة المشتركة للتحالف تُحمل المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي والمكون من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، مما يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعلية فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية.

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وكان تركي المالكي قد صرح في وقت سابق السبت، أن قوات التحالف قامت بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة التورنيدو، مشيرا إلى احتمالية وقوع أضرار جانبية في صفوف المدنيين.

وأكد المالكي أنه تم الإبلاغ كذلك عن احتمالية وقوع أضرار أثناء عملية البحث والإنقاذ، لافتا إلى أنه سوف تتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة بالحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

يذكر أن قيادة التحالف كانت قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية.

الميليشيات تستخدم المدنيين كدروع بشرية

هذا وأفادت مصادر من محافظة الجوف اليمنية بأن الاستعدادات جارية لنقل المدنيين الذين أصيبوا إثر سقوط مقاتلة تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى المستشفيات السعودية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما أفادت مصادر من موقع سقوط الطائرة باستخدام المليشيات الحوثية للمدنيين دروعا بشرية.