في صنعاء.. ضرب مبرح وسجن بسبب قميص أحمر

في جديد انتهاكات ميليشيات الحوثي في صنعاء، حيث قام مسلحون بالاعتداء على شاب يمني بتهمة الاحتفال بالفالنتاين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المسلحين اعتدوا بالضرب المبرح على ابن مدير المركز اليمني للحقوق المدنية، نور الدين العزعزي في الشارع العام، على مرأى المارة.

كما أشارت إلى أن الشاب (ملهم نور الدين العزعزي) الذي يبلغ من العمر 16 عاماً سجن، بعد أن اعتدى عليه عناصر من ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية، ومزقوا قميصه وكسروا ساعته، كل ذلك لأنه ارتدى قميصاً أحمر بالتزامن مع مناسبة عيد الحب (فالنتاين)، قبل يومين.

إلى ذلك، استنكر عدد من اليمنيين على مواقع التواصل هذا التصرف القمعي من قبل الميليشيات.

مسلحون حوثيون يعتدون بالضرب المبرح على ابن مدير المركز اليمني للحقوق المدنية نور الدين العزعزي وزملائه ويمزقون قميصة ويكسرون ساعته ويودعونه السجن كمجرم ، بسبب لبسه قميص احمر في عيد الحب pic.twitter.com/wrLM6bDu1Z — MOHAMMED GHOBARI (@MohammedGhobari) February 14, 2020

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي أقدمت قبل أيام أيضاً على شنّ حملة على بعض المطاعم في صنعاء بتهمة الاختلاط، من أجل ابتزاز التجار والمستثمرين.

وأكدت مصادر محلية في حينه أن الانقلابيين أقدموا على إغلاق عدد من الكافيهات والاستراحات بشارع حدة والأصبحي وصنعاء القديمة، لافتين إلى أن بعضها تقع في أعالي فنادق سياحية، وفق وسائل إعلام يمنية.

في حين أكد مالك أحد الكافيهات في صنعاء أن الحوثيين قاموا بإغلاق المكان بذريعة "الاختلاط"، مضيفاً أن مشرف الميليشيات رفض فتحه واعتبره "مختلطاً ومنافياً للأخلاق"، رغم أن هناك قسماً منفصلاً خاصاً بالرجال وآخر بالعوائل. واستغرب المالك ادعاء قيادات الميليشيات حفاظهم على القيم والأخلاق عبر إغلاق الكافيهات، بينما هناك أماكن تملكها قياداتهم تسمح بوجود قسم خاص بالرجال منفصل عن آخر خاص بالعوائل كـ"النادي الترفيهي" الواقع بكلية الشرطة في صنعاء.