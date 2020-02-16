وصول جرحى من الجوف اليمنية إلى مستشفيات السعودية

أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، اليوم الأحد، بوصول جرحى من الجوف اليمنية إلى مستشفيات السعودية، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة لهم.

كان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد أكد أن قوات التحالف قامت بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة التورنيدو، مشيراً إلى احتمالية وقوع أضرار جانبية في صفوف المدنيين، مشيراً إلى أنه سوف تتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة بالحادث إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

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وأعلنت قيادة التحالف في وقت سابق عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي إن "القيادة المشتركة للتحالف تُحمل الميليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني".

وأوضح أن الطاقم الجوي المكون من ضابطين، قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، ما يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية الميليشيا الحوثية الإرهابية".