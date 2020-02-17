اليمن.. مقتل 21 بينهم حارسين شخصيين لزعيم الحوثيين

لقى اكثر من 18 عنصراً حوثياً مصرعهم واصيب آخرين بجروح مختلفة، الأحد، اثناء محاولتهم التسلل الى مواقع الجيش الوطني بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري، "إن الجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب صدوا هجوماً لمجاميع من ميليشيات الحوثي التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش"، مشيراً الى أن العملية اسفرت عن مصرع أكثر من ١٨ عنصراً حوثياً وجرح آخرين.

وأضاف المصدر "أن طيران التحالف شن عدة غارات جوية دقيقة ومباشرة في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب استهدفت تجمعات للميليشيات الحوثية ومخزن سلاح وآليات قتالية وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

في السياق نفسه، لقي ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي مصرعهم، خلال اليومين الماضيين، خلال مواجهات مع الجيش اليمني، في محافظة الجوف.

وقالت مصادر "إن المعارك التي اندلعت خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل العشرات من الميليشيا أبرزهم القيادي الحوثي والحارس الشخصي لزعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي، حسن عبدالله حنين الجرادي".

وأيضا مصرع حفيد الإمام محمد عبدالله علي حسين حميد الدين (يعمل أيضا حارس شخصي لزعيم الحوثيين)، إضافة إلى القيادي العسكري المُكنى أبو طه يحي المنبهي، أحد القيادات العسكرية التي تلقت تدريباتها في إيران، وقائد اللواء 417 حرس حدود التابع للميليشيات الحوثية.

انتصارات كبيرة

إلى ذلك، أكد محافظ الجوف اليمنية، اللواء أمين العكيمي، أن قوات الجيش تحقق انتصارات كبيرة على الميليشيا الحوثية، في مختلف المواقع والجبهات.



وقال "إن معركة الجيش الوطني اليوم في نطاق محافظة صنعاء" مشيرا إلى "أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي في السلسة الجبلية جنوب غرب الغيل، وجبال المقاطع المحاذية لجبال يام التابعة لصنعاء، إضافة إلى مواقع المحزمات المطلة على مديرية مجزر بمأرب".

هذا وتشهد محافظة الجوف منذ نحو شهر معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف محاور القتال بمحافظة الجوف، بالتزامن مع معارك مماثلة في جبهتي نهم شرق صنعاء وصرواح غرب مأرب.