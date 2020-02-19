الجوف اليمنية.. إسقاط درون والحوثي يواصل قطع الاتصالات

أسقطت قوات الجيش اليمني اليوم الأربعاء طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوة من الجيش أسقطت المسيرة الحوثية في جبهة المحزمات جنوبي غرب الجوف، حيث كانت تقوم بمهمة استطلاعية فوق مواقع الجيش.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها "مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن".

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إلى ذلك، تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن المناطق المحررة بالجوف منذ قرابة الشهر.

وقال مصدر في فرع الجوف بـ"مؤسسة الاتصالات"، في تصريح صحافي، إن ميليشيا الحوثي أقدمت على قطع خطوط الإنترنت وإخراج شركات الاتصالات عن الخدمة كلياً، ضمن تصعيدها العسكري على الجوف منذ ما يقارب الشهر.

ويشكو المواطنون في الجوف من عزلة حقيقية عن العالم فرضتها ميليشيا الحوثي، في محاولة منها للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة في المحافظة.

ويتحكم الحوثيون بقطاع الاتصالات كاملاً في اليمن، ويتولون قطع الخدمة أو التلاعب بها في عدد من المحافظات، والتضييق على المستخدمين لأسباب سياسية.