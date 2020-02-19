الحديدة.. مصرع العشرات من ميليشيا الحوثي بالدريهمي

لقي العشرات من ميليشيات الحوثي مصرعهم، مساء الثلاثاء، خلال عملية تصدي القوات المشتركة لهجومين شرق مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الميليشيات الحوثية عاودت الهجوم للمرة الثانية، في مديرية الدريهمي، بعد تكبدها عشرات القتلى والجرحى، وإسقاط طائرة مسيرة تابعة لها.

وأوضح في بيان، أنه تم تدمير دبابة حوثية في منطقة الشجن شرق مدينة الدريهمي.

وجاء هذا التصعيد العسكري الحوثي في الوقت الذي تقوم نائبة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الألمانية دانييلا كروسلاك بزيارة نقاط الرقابة الأممية في الحديدة واللقاء مع ضباط الارتباط لمناقشة إنجاح عملية السلام في الحديدة، وفق البيان.

هجوم حوثي

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وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أحبطت الثلاثاء، هجوما واسعا لميليشيا الحوثي الانقلابية، مسنودا بقصف مدفعي، كان يهدف لفك الحصار عن عناصرها المتحصنة بمنازل المدنيين في مدينة الدريهمي، جنوبي الحديدة.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الميليشيا الحوثية نفذت محاولة تسلل انتحارية باتجاه مواقع القوات المشتركة في الدريهمي، في خرق فاضح لاتفاق السويد.

وأوضح أن الميليشيا الحوثية مهدت لمحاولة التسلل لفك الحصار عن عناصرها المتحصنة بالمدينة عبر قصف مدفعي أدى إلى مقتل فردين وجرح ثلاثة آخرين من القوات المشتركة المرابطة في الدريهمي.

خسائر فادحة

وأضاف البيان أن القوات المشتركة المرابطة في الدريهمي تصدت بحزم لمحاولة التسلل وأخمدت نيران الميليشيا الحوثية وكبدت المهاجمين خسائر فادحة على المستويين البشري والمادي.

وأشار إلى أن التصعيد الحوثي هذا يأتي متزامنا مع حالة التخبط التي تعيشها الميليشيا الحوثية في الحديدة والساحل الغربي، في ظل تصعيد حوثي متزايد وانتهاكات عسكرية وإنسانية تؤكد تنصل الكهنوت عن الالتزام باتفاق ستوكهولم.

قصف الأحياء السكنية

في السياق، كثفت ميليشيا الحوثي، الثلاثاء، من قصفها العشوائي على الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ما أدى إلى إصابة مواطن.

وأفادت مصادر محلية، إن الميليشيات أطلقت وابلا من النيران والقذائف، على أحياء مركز التحيتا، الأمر الذي أدى إلى إصابة مواطن يدعى ماهر قاسم سليمان.