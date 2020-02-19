اليمن.. مقتل طفلة برصاص قناص حوثي غرب تعز

قُتلت طفلة، مساء الأربعاء، برصاص قناص تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية، في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وقالت مصادر محلية لـ"العربية.نت"، إن الطفلة "هيلين محمد" (12 عاماً) تعرضت لطلق ناري بالرأس، من قبل قناص حوثي متمركز في تبة المدرجات.

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ووفقاً للمصادر، تعرضت هيلين لطلقة رصاص خطرة بالرأس فارقت على إثرها الحياة، أثناء لعبها بجوار منزلها بمنطقة غراب، غربي مدينة تعز.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي، التي تفرض حصارا خانقا على مدينة تعز منذ خمس سنوات، تستهدف بالقصف بشكل متكرر الأحياء المكتظة بالسكان في المدينة، وارتكبت عددا من المجازر بحق الأهالي راح ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال.

وكان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (مستقل)، استعرض في تقرير سابق بعنوان "تعز قصف ممنهج"، الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في محافظة تعز وفرض حصار مطبق على المدينة منذ 5 سنوات.

ووثق التقرير، ارتكاب ميليشيات الحوثي 73 مجزرة دموية منذ مارس 2015 سقط فيها 135 قتيلا بينهم 43 طفلا و17 امرأة وأصيب 278 مدنيا بينهم 101 طفل و23 امرأة.