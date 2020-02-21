التحالف: صنعاء أصبحت مكاناً لتجميع وإطلاق الباليستي

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الجمعة، اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدن سعودية، معتبراً أن صنعاء أصبحت مكاناً لتركيب وتجميع وإطلاق تلك الصواريخ.

وأوضح أنه عند الساعة 00:30 من صباح اليوم، اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية.

وأضاف "إن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

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صنعاء.. مخزن لتجميع الباليستي

كما بيّن المالكي أن العاصمة اليمنية صنعاء أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية تجاه أراضي المملكة، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات الميليشيات الحوثية باستخدامها للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بعد، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية".

يأتي هذا بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع الأميركية اعتراض سفينة إيرانية في نوفمبر الماضي تنقل أسلحة إلى ميليشيات الحوثي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، وليام أوربان، في مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون، الخميس، أن الولايات المتحدة اعترضت شحنة أسلحة في نوفمبر الماضي، مطابقة لتلك المستخدمة في الهجوم على أرامكو. وأضاف أن السفينة الإيرانية التي كانت تنقل أسلحة إلى الحوثيين وتم احتجازها، كانت تحمل صواريخ كورنيت إيرانية.