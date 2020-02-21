اليمن.. ضبط متفجرات بالبحر الأحمر كانت بطريقها للحوثيين

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، فجر الجمعة، عن ضبط مواد مهربة تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان مقتضب، أن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تمكن من ضبط زورق في مياه البحر الأحمر يحمل مواد تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى الحوثيين.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول الوجهة التي قدمت منها هذه المواد وأنواعها وكمياتها.

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وضبط خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر التابع للقوات المشتركة، في أوقات سابقة، العديد من المواد المهربة التي تدخل في صناعة المتفجرات والتي تحاول الميليشيات الحوثية تهريبها عبر ميناء الحديدة.

يأتي ذلك غداة كشف وزارة الدفاع الأميركية، عن تفاصيل شحنتي الأسلحة الإيرانية الصنع التي استولى عليهما فريقان تابعان للبحرية الأميركية في بحر العرب، خلال الفترة الماضية، وهما في طريقهما إلى الحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية كابتن ويليام أوربان في إيجاز صحافي للبنتاغون، إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يقف –على الأرجح- وراء تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن من بين الأسلحة المصادرة أجزاء من صاروخ كروز (351) متوافقة مع تكوين المحرك والذيل للمواد المستخرجة من الصواريخ المستخدمة في الهجوم الإيراني على مصافي أرامكو في المملكة العربية السعودية.

وقال إن إيران بدأت ترسل نوعاً أكثر تطوراً من الصواريخ إلى الحوثيين لم نرها في الشحنات السابقة التي جرى اعتراضها.

وعرض أوربان صوراً للأسلحة التي تم ضبطها، والتي شملت الأخيرة منها، 150 صاروخ (دهلاوية) المضاد للدبابات، وهو نسخة إيرانية من صاروخ كورنيت الروسي، و3 صواريخ أرض-جو مصممة ومصنعة بشكل منفرد من قبل إيران من طراز (358)، وكذلك أجزاء أسلحة أخرى لأنظمة بحرية مسيرة.