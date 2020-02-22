ميليشيا الحوثي تخفي نحو 200 شخص في إب منذ 5 سنوات

طالبت رابطة حقوقية محلية ميليشيا الحوثي الانقلابية بالكشف عن مصير 198 مختطفاً قسرياً منذ خمسة أعوام، في سجون ميليشيا الحوثي في محافظة إب.

وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان عقب وقفة احتجاجية نفذت في محافظة إب، السبت، إن أكثر من 198 مختطفاً لا يعلم مصيرهم ولا أوضاعهم الصحية، مطالبة الجهات الحكومية والرسمية والحقوقية الاهتمام بقضية أبنائهن وألا تذهب هذه القضية أدراج الرياح في ظل الأوضاع المتغيرة في البلاد.

وحمل البيان ميليشيا الحوثي الانقلابية حياة وسلامة المختطفين والمخفيين قسراً، مؤكداً أن جريمة الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب لا تسقط بالتقادم.