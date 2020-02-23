الحوثي يرتكب 2158 جريمة اختطاف وإخفاء قسري بذمار

أعلنت "منظمة شمول" الحقوقية (يمنية مستقلة)، عن توثيق مئات الانتهاكات التي مارستها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين، في محافظة ذمار، وسط اليمن، من 2014 وحتى نهاية 2019.

موضوع يهمك أعلن تحالف دعم الشرعية استهداف وتدمير مواقع لتخزين الصواريخ الباليستية في صنعاء، وأضاف: "نفذنا عملية نوعية لتدمير قدرات... التحالف: دمرنا قدرات تخزين وتركيب الصواريخ الباليستية للحوثي اليمن

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن ميليشيا الحوثي ارتكبت نحو 2158 جريمة اختطاف وإخفاء قسري، طالت المدنيين في محافظة ذمار، منذ ديسمبر 2014 وحتى ديسمبر 2019.

وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي مارست الاختطافات والاعتقال والاعتداء عن طريق مداهمة المنازل، واعتقال المدنيين من النقاط الأمنية في ذمار.

تنكيل وبطش

وأكد التقرير أن عمليات الاختطاف التي مارستها ميليشيا الحوثي، كان يسبقها عمليات مداهمات للمنازل، وإطلاق النار، والاعتداء على الضحية، وترويع الأطفال والنساء، بصورة وصفتها بالوحشية.

ولفت التقرير إلى أن طريقة الانتهاكات التي اتبعتها ميليشيا الحوثي، تعكس بشاعة الجماعة، واتباعها أسلوبا تنكيليا للبطش بالمعارضين السياسيين، وكل من تشك بولائهم.

وأكد التقرير أن ميليشيا الحوثي قامت في نقاط التفتيش التي نصبتها في محافظة ذمار، باختطاف المواطنين، وابتزازهم، وفرض الجبايات عليهم بقوة السلاح.

وأوضح التقرير أن بعض المختطفين لدى الميليشيا، يعانون اليوم من أمراض مزمنة، مؤكدة أن بعض الحالات باتت حرجة نتيجة التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، والمعاملة غير الإنسانية التي يقابلون بها في أماكن الاحتجاز.