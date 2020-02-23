اليمن.. حملة اعتقالات حوثية تهدد مباحثات تبادل الأسرى

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من حملة اعتقالات جديدة تقوم بها ميليشيا الحوثي للمواطنين في مناطق سيطرتها بالتزامن مع مباحثات لتبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة.

واتهم الميليشيات الحوثية بعدم الجدية في إنجاح مباحثات تبادل الأسرى.

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وأوضح الإرياني، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مساء السبت، أن الميليشيات الحوثية شنت حملة اعتقالات في مناطق سيطرتها شملت موظفين في الدولة وضباطا في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادر في المؤتمر الشعبي العام، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدي الحكومة الشرعية والميليشيات لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى في اتفاق السويد.

‏وأضاف أن ميليشيات الحوثي التي تواصل حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية وتحت مبررات ومزاعم واهية تثبت عدم جديتها في إنجاح مباحثات تبادل الأسرى التي تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة وغير آبهة بحياة اليمنيين.

موقف واضح

‏وطالب وزير الإعلام اليمني، المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفثس وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن بتحديد موقف واضح، والضغط على الميليشيات الحوثية لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، واعتبر ذلك "خطوة لإثبات مصداقية وجدية الميليشيا في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة".

كما طالب الأمم المتحدة ومسؤول ملف تبادل الأسرى والمعتقلين السيد معين شريم بالضغط على الميليشيات الحوثية لوقف اعتقال المدنيين في مناطق سيطرتهم واتخاذهم رهائن ومبادلتهم بعناصرها الأسرى في جبهات القتال باعتبار ذلك جرائم إرهابية وانتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني.

خطة مفصلة

وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلن أن الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمان، خرج بالموافقة على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع في اليمن.

وذكرت الحكومة اليمنية، أن المرحلة الأولى من خطة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين التي تم الاتفاق عليها في عمّان مع جماعة الحوثي ستشمل الإفراج عن 1420 أسيرا ومعتقلا، بينهم أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.