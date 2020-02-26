الأمم المتحدة: اجتماع يمني لبحث استئناف المحادثات

أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، الثلاثاء، عن استضافة اجتماع تشاوري لمجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية في العاصمة الأردنية عمان.

وقال المكتب في بيان صحافي، إن الاجتماع الذي يعقد بين السادس والعشرين والسابع والعشرين من شباط/فبراير، سوف يبحث طرق استئناف العملية السياسية.

وبحسب المكتب، "يحضر الاجتماع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بما يتضمن أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة".

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وأضاف: "سوف يتركز النقاش حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام في اليمن".

ولم يصدر أي تعليق حتى اللحظة من جانب الحكومة اليمنية أو الحوثيين حول هذا البيان.

يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد الحكومة اليمنية الشرعية رفضها الدخول في أي محادثات سياسية، قبل تنفيذ ميليشيا الحوثي كامل بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر عام 2018.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي، موافقة ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع وفقا لاتفاق ستوكهولم، وذلك في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية.