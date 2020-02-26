مجلس الأمن.. قرار يدعو للالتزام بحظر الأسلحة إلى اليمن

أقر مجلس الأمن الدولي مشروع القرار 2511 الخاص باليمن، والذي شدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته.

كما نص القرار على تمديد العقوبات ضد القياديين في ميليشيات الحوثي، والتي تم فرضها في وقت سابق بموجب القرار رقم 2140 الصادر في عام 2014، بالإضافة إلى تمديد تفويض لجنة الخبراء الخاصة باليمن حتى 28 مارس 2021.

إلى ذلك، دعا القرار جميع الدول إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، وحث الأطراف اليمنية على تسوية الخلافات عبر الحوار.

موضوع يهمك أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على 13 كيانا وشخصا أجانب في الصين والعراق وروسيا وتركيا لدعمهم برنامج... عقوبات أميركية على كيانات دعمت برنامج إيران الصاروخي أميركا

امتناع الصين وروسيا

من جهته، قال المندوب الأميركي في مجلس الأمن خلال الجلسة، إن إيران تواصل مد الحوثيين بالأسلحة وهو أمر يقوض السلام في اليمن، مؤكدا أن الحوثيين يمارسون العنف والتنكيل ضد الشعب اليمني.

وصوتت 13 دولة في المجلس لصالح تبني القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات الخاصة بالنزاع اليمني سنويا منذ عام 2014.