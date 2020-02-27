هادي: الحوثيون يسعون لإشعال حرب شاملة

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي، تسعى لإشعال حرب شاملة في محافظات مأرب، والجوف، وتعز، وصعدة، والبيضاء، وغيرها من المحافظات اليمنية.

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وأوضح هادي خلال استقباله وزيرة خارجية مملكة السويد، آن ليندي، عدم وجود رغبة لدى الحوثيين بتحقيق السلام، قائلاً إن الحوثيين لم يجنحوا للسلام مطلقاً، ولا رغبة لديهم بذلك.

كما كشف هادي أن الحوثيين يلجأون لمناورات من أجل تحقيق أهداف وغايات يكسبون من خلالها الوقت.

تنازلات من حكومة اليمن لأجل السلام

بالمقابل، جدد الرئيس اليمني التزام الحكومة الشرعية بتنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018، الموقع مع الحوثيين.

وأكد على أن الحكومة ملتزمة ببنود اتفاق ستوكهولم، حرصاً على تحقيق السلام، إلا أن الميليشيات لم تلتزم به رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.

كذلك شدد هادي على حرص الحكومة الشرعية الدائم على تحقيق السلام وتقديمها تنازلات لأجل ذلك باعتباره مطلباً للجميع.

بدورها أكدت المسؤولة السويدية، استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الاتجاه من خلال بذل أي جهود إضافية تفضي لتحقيق تلك الأهداف بما فيها دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن وكذلك دعم تنفيذ اتفاق الرياض.

بحث استئناف المحادثات

يشار إلى أن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، كان قد أعلن، الثلاثاء، عن استضافة اجتماع تشاوري لمجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية في العاصمة الأردنية عمان.

وقال المكتب في بيان صحافي، إن الاجتماع الذي يعقد بين السادس والعشرين والسابع والعشرين من شباط/فبراير، سوف يبحث طرق استئناف العملية السياسية.

وبحسب المكتب، "يحضر الاجتماع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات، بما يتضمن أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة".

يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد الحكومة اليمنية الشرعية رفضها الدخول في أي محادثات سياسية، قبل تنفيذ ميليشيا الحوثي كامل بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر عام 2018.