تعيين رئيس أركان جديد للجيش اليمني

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة، قراراً بتعيين رئيس جديد لهيئة الأركان.

وقضى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2020، بتعيين اللواء الركن/ صغير حمود عزيز قائد العمليات المشتركة رئيساً لهيئة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة فريق.

وقضت المادة الثانية من القرار، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

ويعد الفريق صغير بن عزيز رابع رئيس لهيئة أركان الجيش اليمني، منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.

وكان الرئيس اليمني، عين في مطلع نوفمبر 2018، اللواء عبدالله النخعي رئيسا لهيئة الأركان، خلفا للواء طاهر العقيلي الذي عين مستشارا للرئيس هادي للشؤون العسكرية، عقب أشهر من إصابته بانفجار لغم زرعه الحوثيون في محافظة الجوف شمال اليمن.

وسبق العقيلي في رئاسة أركان الجيش اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع.

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والفريق صغير حمود أحمد عزيز هو عضو برلماني وقائد عسكري، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

التحق بالخدمة العسكرية في الحرس الجمهوري في عام 1983، ورقي إلى رتبة عميد عام 2007.

تقلد عدة مناصب عسكرية كان آخرها قائدا للعمليات المشتركة ورئيسا للعمليات ونائبا لكبير المعلمين بمعسكر طارق بن زياد الحرس الجمهوري.

انتخب عضوا في مجلس النواب اليمني عام 1997، وأعيد انتخابه في الدورة اللاحقة عام 2003.