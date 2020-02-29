الجيش اليمني: انهيار في صفوف الحوثيين شرق صنعاء

تخوض قوات الجيش اليمني، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، أن هناك "انهيارا" في صفوف ميليشيات الحوثي.

وقال المركز في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" إن جنود الجيش الوطني اليمني "يخوضون معارك مستمرة ضد الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانياً بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، وسط انهيار في صفوف الميليشيات وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

كما تخوض قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدة جبهات بمحافظة الجوف، شمالي البلاد، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

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وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في وقت سابق، إن الجنود اليمنيين "هاجموا مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهات الصفراء والمحزمات جنوبي غرب محافظة الجوف، وألحقوا خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات".

وأفاد المركز في بيان، أن المعارك تزامنت مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت عربات وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات الغيل والمحزمات والجرشب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

وفي جبهة العقبة بمديرية خب الشعف، اندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.

وبالتزامن مع ذلك، شنت مدفعية الجيش اليمني قصفاً استهدف مواقع وتعزيزات للمليشيات بذات الجبهة وألحقت بها خسائر في الأرواح والمعدات، وفق البيان.