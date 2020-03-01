الصحة العالمية: اليمن لا يزال خالياً من فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن. وأوضح مكتب المنظمة في اليمن، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن لا يزال منخفضاً.

موضوع يهمك أوصت وزارة الصحة السعودية القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، وظهرت أعراض مرضية خلال 14... السعودية توصي بتدابير للقادمين من دول مصابة بكورونا السعودية

وأفادت المنظمة، أنه لم تتأكد أية حالات حتى اللحظة، وذلك بعد ساعات من تداول أنباء عن تسجيل حالة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنها تعمل في اليمن جنباً إلى جنب مع السلطات الصحية والشركاء لضمان الاستعداد والجاهزية للاستجابة في حالة تأكد الإصابة بالفيروس.

وأمس السبت نفى مصدر بمنظمة الصحة العالمية وآخر في وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا وجود أي أصابات بـ "كورونا" في صنعاء.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية الشرعية، أعلنت الأسبوع الماضي خلو البلاد حتى الآن من فيروس كورونا، وأعلنت اتخاذ جملة تدابير في إطار الاستعدادات لأي طارئ وإجراءات وقائية لما قد يحدث.