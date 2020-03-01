اليمن.. التحالف يقصف الميليشيات الحوثية في الجوف

أفادت مصادر عسكرية يمنية أن طائرات تحالف دعم الشرعية كثفت غاراتها على تجمعات ومواقع انتشار ميليشيات الحوثي في عدة مناطق بمحافظة الجوف بعد تقدمها نحو مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وأوضحت المصادر أن معارك عنيفة دارت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية دفعت خلالها ميليشيات الحوثي بمئات من مقاتليها، الذين سقط منهم قتلى وجرحى، فيما انسحبت بعض قوات الجيش تكتيكيا من مدينة الحزم جزئياً، ولا يزال اللواء أمين العكيمي يقود المواجهات في المدينة بدعم وإسناد من قبائل الجوف التي انضمت للقتال ضد ميليشيات الحوثي.

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وأشارت المصادر إلى أن توجيهات عسكرية صدرت بتحريك قوات عسكرية جديدة بكامل عتادها وأسلحتها لخوض معركة مصيرية مع الميليشيات الحوثية التي تسعى للسيطرة على محافظة الجوف ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأكدت المصادر أن قيادة الجيش، وبدعم كامل من قيادة التحالف، في حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة عسكرية محكمة بعد استقدام الميليشيات الحوثية إلى أرض مفتوحة.