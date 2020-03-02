مصرع قياديين حوثيين في معارك مع الجيش الوطني في الجوف

لقي اثنان من قيادات الحوثي الميدانية مصرعهما أمس الأحد في جبهة الجوف خلال المعارك مع الجيش الوطني اليمني.

وذكرت مصادر عسكرية أن قائد كتائب الاقتحام الحوثية زيد الشريف قتل اليوم في الجوف أثناء محاولة الميليشيا اقتحام أحد مواقع القوات الحكومية.

وأكدت المصادر أيضا مصرع المدعو أبو سجاد السقاف مشرف عناصر القناصة في الجوف وهو أحد القيادات الميدانية البارزة للجماعة.

موضوع يهمك أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين، أن التصعيد العسكري لميليشيا... اليمن.. نزوح 25 ألف أسرة من الجوف جراء التصعيد الحوثي اليمن

وأشارت المصادر أن قوات الجيش الوطني تحركت قبل ساعات إلى مدينة الحزم وتخوض في هذه الأثناء معركة تحرير المدينة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر عسكرية في مأرب أن وحدات الجيش التي انسحبت تكتيكيا من مدينة الحزب أعادت ترتيب صفوفها في معسكر اللبنات شرق الحزب، استعدادا لدحر الميليشيات من مناطق وادي الجوف واستعادة السيطرة الكاملة على مدينة الحزم.

الحوثي يجبر الآلاف على النزوح

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين، أن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية، في الجوف، شمالي شرق البلاد، أجبر عشرات الآلاف على النزوح إلى محافظة مأرب.

وأفادت الوحدة التنفيذية في بيان أنها رصدت نحو 25 ألف أسرة نازحة قادمة من محافظة الجوف خلال 24 ساعة.

وأشار البيان إلى أن النزوح الأخير أكبر من قدرات الوحدة التنفيذية وقدرات السلطة المحلية والمجتمع، كما أنها أكبر من قدرات المنظمات العاملة في مأرب.