الحوثي تستهدف شاحنة مساعدات إنسانية بالحديدة

استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين، شاحنة مساعدات إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، في محافظة الحديدة غربي اليمن، ما أدى إلى تضرر الشاحنة وإصابة طاقمها.

في التفاصيل، ذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان له، أن الميليشيا الحوثية استهدفت الشاحنة المحملة بالمساعدات الإنسانية، عبر عبوة ناسفة انفجرت بها في خط الدريهمي، أثناء تحركها لإفراغ المساعدات للسكان.

كما نقل عن مصدر طبي في مستشفى الدريهمي، تأكيده، وصول إصابتين جراء الاستهداف.

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فقد أدان أهالي محافظة الحديدة العملية الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي بتفجير شاحنة إغاثة بعبوة ناسفة لإعاقة وصول المواد الإغاثية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي للمتضررين والنازحين من أبناء الحديدة.

وتواصل ميليشيات الحوثي عمليات النهب والاعتداء على المساعدات والمنظمات الإغاثية في الحديدة لتحرم المواطنين المتضررين من حرب وحصار الميليشيات لهم من الحصول عليها.

وتكررت حوادث الاعتداء التي نفذتها ميليشيا الحوثي ضد الطواقم الإغاثية وشاحنات المساعدات في الحديدة، أبرزها حادثة استهداف شاحنة مساعدات تتبع برنامج الغذاء العالمي في سبتمبر/أيلول 2018 بالساحل الغربي.