اليمن يدعو الكونغرس الأميركي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

دعت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، الكونغرس الأميركي، إلى تصنيف ميليشيات الحوثي "منظمة إرهابية".

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "‏ندعو البرلمان الأميركي لتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، باعتبارها أحد أخطر أذرع إيران في المنطقة، وجرائمها من قتل واختطاف وتشريد لملايين اليمنيين، واستهداف دول الجوار، وزراعة ونشر الألغام البحرية، وإطلاق الزوارق المفخخة، لتهديد خطوط الملاحة الدولية".

وأضاف: "‏نؤكد على محورية الدور الذي لعبته إدارة البيت الأبيض في تحجيم الطموحات التوسعية لإيران في الشرق الأوسط، ولجم ميليشياتها الطائفية، والحد من مخاطرها الإرهابية".

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كما أكد الإرياني "أهمية مواصلة الضغط السياسي والاقتصادي على نظام طهران للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم".

ونشر وزير الإعلام اليمني مع تغريداته مقطع فيديو، تضمن تعقيب عضو الكونغرس الأميركي، آدم دانييل كينزينجر، خلال جلسة استماع لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، الجمعة الماضية، معتبراً أن "التعقيب وضع النقاط على الحروف وكشف الدور الإيراني التخريبي في المنطقة، ودعمها للميليشيات الطائفية في العراق وسوريا ولبنان و‎اليمن".